Facebook ou Twitter, quelle plateforme pour votre campagne marketing?

Instagram, Snapchat, Tumblr... De nombreux réseaux sociaux ont fait leur apparition au cours de ces dernières années. Mais lorsqu'il s'agit de faire du marketing, nous nous tournons immanquablement vers les ténors des réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur notoriété n'est plus à prouver. Ces géants des réseaux sociaux ont toujours su résister à l'épreuve du temps en s'adaptant et en innovant. La question qui se pose est la suivante : quelle plateforme est la plus "rentable" pour votre campagne marketing ?

Facebook vs Twitter : les statistiques

Au dernier trimestre de l'année 2016, Facebook comptabilisait : 1,86 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier ; 1,74 milliard d'utilisateurs actifs sur mobile ; 1,15 milliard d'utilisateurs actifs mensuels uniquement sur mobile.

En novembre 2016, Twitter comptabilisait quant à lui : 317 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde ; 241,6 millions d'utilisateurs actifs sur mobile ; 500 millions de tweets envoyés chaque jour.

En se référant à ces chiffres, on pourrait penser que Twitter présente peu d'intérêt. D'ailleurs, de nombreux marketeurs feront le choix de Facebook en se disant qu'ils pourront atteindre un public cible plus vaste.

Cependant, il faut savoir que le délai de réponse est beaucoup plus rapide sur Twitter. En effet, Facebook mettra deux jours pour diffuser un message auprès de 200 prospects tandis que Twitter le diffusera en seulement quelques heures. Sans parler du fait que votre audience cible ne passe pas forcément beaucoup de temps sur Facebook...

Et puis, en matière de marketing, on ne peut pas tout miser sur le nombre d'utilisateurs. D'autres facteurs doivent être également pris en compte. Saviez-vous que 49 % des utilisateurs actifs mensuels de Twitter suivent des marques ou des entreprises, contre seulement 16 % en moyenne pour les autres réseaux sociaux ?

Quels sont vos objectifs ?

Avant de choisir sur quel réseau social vous allez lancer votre campagne marketing, demandez-vous quels objectifs vous voulez atteindre !

Pour soigner votre relation client, nous vous conseillons Facebook. Les internautes sont plus ouverts sur cette plateforme et communiquent plus facilement. Ce qui est un avantage, car vous pouvez diriger la conversation. Par ailleurs, Facebook est la plateforme idéale pour les récits de marque (brand storytelling), un excellent moyen d'alimenter votre stratégie marketing.En revanche, si vous avez besoin des réseaux sociaux pour diffuser des communiqués ou des informations brèves en temps réel, il est préférable d'utiliser Twitter. Vous y obtiendrez plus de réponses. Autrement dit, ce dernier s'adresse davantage aux entreprises désireuses de soigner leur image de marque et d'accroître leur notoriété.

Les utilisateurs de Twitter sont plus jeunes

L'audience de Facebook est vieillissante : 63 % de son audience a plus de 50 ans. Plusieurs explications peuvent être avancées, mais d'une manière générale, cela est dû au fait que les jeunes utilisateurs sont attirés par les nouveaux réseaux sociaux. Néanmoins, il reste encore beaucoup de jeunes utilisateurs sur Facebook puisque 87 % de son audience active est âgée de 18 à 29 ans.

En revanche, la majorité des utilisateurs de Twitter a moins de 40 ans et ce n'est pas étonnant : les jeunes utilisateurs apprécient de pouvoir consommer des informations brèves et rapides. Ce qui n'est évidemment pas le cas des utilisateurs plus âgés.

Les utilisateurs de Facebook et Twitter n'ont pas les mêmes motivations

Les utilisateurs de Facebook ne recherchent pas les mêmes informations que les personnes qui consultent leur compte Twitter. Les premiers se connectent surtout pour communiquer avec leurs amis et leurs proches.

Par contre, les utilisateurs de Twitter recherchent plutôt du contenu en temps réel. Lorsqu'une entreprise organise ou participe à un évènement, c'est sur Twitter que les internautes se rendent.

Ils ne communiquent pas de la même façon

Vous voulez engager la conversation avec des prospects, connaître leurs avis ou leurs feedbacks sur votre produit ou service ? Rendez-vous sur Facebook. Sur Twitter, cela risque d'être un peu compliqué, car il est difficile de dialoguer avec ses utilisateurs. En effet, ces derniers ne communiquent pas au sens propre du terme, ils réagissent plutôt aux tweets ou font des remarques sur leurs dernières expériences avec les marques.

Leur niveau d'engagement n'est pas le même

L'engagement pourrait être un facteur déterminant pour vous aider à choisir entre Facebook et Twitter. Une étude menée par Shareoholic entre septembre 2013 et février 2014 a démontré que les utilisateurs de Facebook qui se rendent sur les sites web des entreprises y passent plus de temps tandis que les utilisateurs de Twitter consultent plus de pages.

Quels genres de contenu voulez-vous publier ?

Sur Facebook, vous pouvez vous permettre de partager tout ce que vous désirez, que cela concerne ou non votre produit ou service. Vous pouvez donc publier des photos, des vidéos et même des articles susceptibles d'intéresser votre audience. En outre, vous pouvez directement vendre vos produits (ou services) ou bien faire la promotion de vos nouveaux articles. Dans ce cas-là, Facebook constitue une sorte de show-room.

En ce qui concerne Twitter, les photos que vous publiez doivent être en rapport direct avec votre entreprise, mais surtout assez explicites et attrayantes pour générer des retweets. Et Twitter se prête mal à la vente. Les marketeurs ont plutôt recours à cette plateforme pour augmenter le niveau d'intérêt de votre audience, c'est-à-dire pour augmenter le nombre de leads qualifiés.

Autre avantage de Facebook par rapport à Twitter : les publications s'affichent plus longtemps. Vous pouvez donc vous contenter de publier du contenu quelques fois par semaine tandis que sur Twitter, les tweets disparaissent tellement vite que vous êtes contraints de publier du contenu plusieurs fois par jour. La recommandation est la suivante : publiez du contenu au minimum 5 fois par jour sur Twitter et 3 à 10 fois par semaine sur Facebook.

Le dernier mot

Chacune de ces plateformes est facile à utiliser. Notre conseil : publiez vos messages à la fois sur Facebook et sur Twitter et observez sur quel réseau social vous obtenez le plus de résultats.