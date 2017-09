Les iPhones dotés d'écrans Samsung jusqu'en 2019

La marque à la pomme mène en effet des négociations avec LG pour la fourniture d'écrans OLED mais l'entreprise sud-coréenne ne pourra assumer une telle commande qu'à partir de 2019, a appris l'agence de presse Bloomberg de sources proches du dossier.

LG a fourni durant des années des écrans LCD à Apple pour l'iPhone. Un des trois nouveaux modèles du smartphone, qui doivent être présentés mardi, devrait être équipé d'un écran OLED. Cette technologie assure des couleurs plus vives et une consommation d'énergie réduite. Apple voulait déjà l'intégrer à ses téléphones depuis longtemps mais la quantité nécessaire pour ses populaires iPhones est simplement trop importante. Et Samsung est actuellement le plus grand producteur d'écrans.

La marque américaine a bien demandé à LG d'augmenter sa production mais cette dernière a rencontré plusieurs problèmes. Certaines des machines nécessaires à la production n'étaient en effet pas disponibles car Samsung en avait acheté la production complète.