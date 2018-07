Le train futuriste Hyperloop met un pied en Chine

La société californienne Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) a annoncé dans un communiqué un accord avec la ville de Tongren, dans la province reculée du Guizhou (sud-ouest), pour le lancement du projet. HyperloopTT est l'une des entreprises à s'inspirer du projet relancé en 2013 par le milliardaire Elon Musk, le patron du fabricant de voitures électriques Tesla et de l'entreprise d'exploration spatiale SpaceX.

Le concept

Le concept consiste à faire flotter, par sustentation magnétique, des capsules dans des tubes à basse pression, pour leur permettre d'évoluer à la vitesse de 1.200 kmh. Des projets similaires ont déjà été signés dans plusieurs pays et une capsule doit notamment voir le jour à Toulouse. HyperloopTT n'a fourni aucun détail sur le projet signé en Chine, ni sur le plan technique, ni sur le budget, ni le calendrier. Les lieux qu'il doit desservir n'ont pas non plus été précisés.

Le financement doit venir d'un partenariat public-privé, tandis que la ville de Tongren assurerait la moitié du budget, selon la société américaine. "Hyperloop sera responsable de la fourniture de la technologie, de l'ingénierie et de l'équipement de base", a-t-elle indiqué. Selon les médias locaux, la municipalité et la société investiraient à parts égales dans le projet. Mais le gouvernement chinois tend désormais à freiner les grands projets d'infrastructures, au nom de la lutte contre l'endettement et les risques financiers.