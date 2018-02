Le temps passé sur Facebook a chuté de 50 millions d'heures par jour

C'est une nouvelle qui peut apparaître comme très étonnante de prime abord, Marc Zuckerberg, le patron de Facebook s'est réjoui du fait que les internautes passent moins de temps sur son réseau social. Il estime même que le temps passé sur Facebook a chuté de 5%, soit 50 millions d'heures en moins par jour.

Alors, non, le patron de Facebook n'avait pas bu quand il a annoncé cette nouvelle. Et ce n'est même pas une conversation qu'il a eue en privé avec je ne sais qui. Non, Marc Zuckerberg a annoncé tout cela très officiellement dans le cadre de la présentation des résultats financiers de Facebook. C'est complètement dingue. Le patron de Facebook qui est devenu multimilliardaire en dollars en nous faisant - disons-le clairement - perdre notre temps devant notre écran dit qu'il se réjouit que ses usagers passent moins de temps sur son réseau social. Il y a, bien entendu, une raison à cela. D'abord, s'il nous dit que le temps passé sur Facebook a diminué de 50 millions d'heures par jour, il faut relativiser ce chiffre. Il faut se souvenir que Facebook a aujourd'hui 1,4 milliard d'utilisateurs qui se connectent tous les jours. Les analystes ont donc calculé que cette chute de 50 millions d'heures se traduit par une diminution de seulement deux minutes par jour à regarder l'écran de Facebook. Ce n'est donc une révolution. Mais alors, direz-vous, pourquoi le patron de Facebook en fait-il tout un foin ? Il veut simplement dire au monde entier et en particulier aux politiques américains : regardez, nous avons changé, nous avons mis en place des changements qui réduisent le temps passé sur Facebook - et notamment le temps passé à regarder des contenus passifs ou vides de sens ou en provenance de personnes qui ne sont pas des membres de la famille, des amis ou des proches.

Bref, le temps passé sur Facebook sera de meilleure qualité, car les infos des médias et autres institutions seront moins visibles. En fait, le patron de Facebook a été très critiqué en 2017. On lui a reproché pêle-mêle d'avoir propagé de fausses informations sur son réseau social et pire encore d'avoir permis à des pays comme la Russie de manipuler Facebook pour biaiser l'élection présidentielle américaine.

En disant que le temps passé sur Facebook est réduit de 50 millions d'heures par jour, il frappe les esprits. Il se donne bonne conscience auprès des politiques, et en plus, il rassure les annonceurs qui commencent à avoir peur de voir leurs publicités être à côté de contenus douteux.

Pour le reste, ne vous inquiétez pas pour Facebook, pour l'année 2017, le plus grand réseau social du monde a réalisé un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars pour un bénéfice de 16 milliards. Qui dit mieux ?