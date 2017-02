Le secteur des télécoms réuni au Mobile World Congress de Barcelone

Plus de 100.000 personnes arpenteront les allées de ce salon, dont les grands thèmes seront, outre les smartphones, la 5G (successeur de la 4G mais qui n'est pas attendue avant 2020) et l'Internet des Objets. On y parlera également d'apprentissage par les machines, d'intelligence artificielle, de voitures connectées, de drones ou encore des réalités virtuelle et augmentée.

Organisé par le GSMA, association de 800 opérateurs de télécommunication, le MWC durera de lundi à jeudi mais débutera officieusement dimanche avec la présentation de plusieurs nouveautés.

De nombreux fabricants de smartphones profiteront ainsi de cet événement mondial pour dévoiler leurs nouveaux produits, à l'image de LG et son G6, Sony, HTC ou encore Nokia et BlackBerry, qui font leur grand retour sur le marché. La célèbre marque finlandaise devrait même relancer son mythique 3310 pour l'occasion. Apple sera, quant à lui et comme toujours, absent de ce type d'événement.

Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que Samsung lance son Galaxy S8, son nouveau smartphone successeur du S7 et qui doit faire oublier la débâcle de l'explosif Galaxy Note 7, ce ne sera finalement pas le cas. Le numéro 1 du secteur prévoit par contre de le faire fin mars. D'ici là, les adeptes de la marque devront se satisfaire d'une nouvelle tablette, présentée ce dimanche.

Troisième acteur du secteur derrière le mastodonte sud-coréen et le géant américain au logo en forme de pomme, le chinois Huawei dévoilera son P10, appareil haut de gamme qui doit venir titiller les deux premiers.

Parmi les tendances attendues à Barcelone cette année figurent les écrans à très haute résolution (4K) et/ou recouvrant toute la face avant des smartphones ou des doubles caméras aux fonctionnalités multiples telles qu'une amélioration de la luminosité ou une lentille à grand angle.

Des systèmes de reconnaissance de l'iris de l'oeil pour améliorer encore davantage la sécurité des terminaux ou des appareils fabriqués dans des matériaux peu fréquents comme le cristal ou la céramique - plus résistante aux rayures - permet un meilleur toucher ou de mieux dissimuler l'antenne dans le téléphone, devraient également se faire remarquer.

D'après certains analystes, un nouveau type de selfie pourrait faire son arrivée grâce à des caméras à 360 degrés. L'autoportrait ne capterait alors plus seulement les personnes qui se prennent en photo mais également tout l'environnement autour d'elles.