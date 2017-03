'La révolution de la 5G est porteuse de beaucoup d'espoirs'

Le fait que la 4G ne soit pas encore présente partout en Europe n'a pas empêché les experts réunis dans la capitale catalane de ne parler que de la 5G et de ses multiples avantages. D'ailleurs, la Commission européenne souhaite que chaque pays membre fasse au moins un test de cette nouvelle technologie dans une grande ville, et cela dès 2018.

Il faut dire que la 5G, c'est une révolution, pas simplement une extension de la 4G. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous, à la maison, au restaurant, dans le métro ou les bus, les gens sont penchés sur leur smartphone à regarder une ou plusieurs vidéos. Le seul problème, c'est que le réseau actuel a été conçu uniquement pour connecter des personnes entre elles via leur smartphone. Rien que cela constitue déjà un défi, car la consommation de vidéos connaît une croissance exponentielle qui risque de saturer les réseaux d'ici quelques années. Mais demain, comme le font remarquer nos confrères du Figaro, ce sera encore pire: ce ne sont pas seulement les êtres humains qui seront connectés entre eux, mais également des objets entre eux et eux avec nous !

Que ce soit notre voiture autonome, notre montre, notre réfrigérateur, notre installation de chauffage ou des tas d'objets industriels, au final, des dizaines de milliards d'objets seront en contact permanent. Or, justement, la 5G promet une connexion mille fois plus rapide que la 4G et avec des temps de latence, d'attente donc, de l'ordre de la milliseconde. Mais attention, comme le note avec justesse Le Figaro, tous ces objets n'auront pas besoin d'une connexion 5G pour être efficaces. Un capteur dans un champ de blé peut se permettre d'être connecté une fois par jour pour déterminer les besoins en arrosage du champ. En revanche, un chirurgien qui réalisera des opérations chirurgicales à distance ne peut pas tolérer la moindre coupure, lui aura donc besoin d'une 5G permanente. On n'imagine pas en effet qu'en pleine opération à coeur ouvert la connexion puisse flancher une milliseconde... Même chose pour la voiture autonome qui demain sera connectée aux autres voitures, mais aussi avec les infrastructures routières. Dans ce cas également tout se jouera à la milliseconde, car les temps de réaction face au danger sont très courts.

Bref, la 5G ressemble encore à de la science-fiction aujourd'hui, mais elle sera notre réalité de demain, et sans doute même une nécessité vu la manière dont l'internet des objets se développe.

Et puis, sur le plan économique, le marché de la 5G est estimé à 582 milliards de dollars ! Voilà encore une révolution silencieuse dont on ne parle pas, ou pas assez, et qui fort heureusement est porteuse de beaucoup d'espoirs, notamment pour la télémédecine et la téléchirurgie. Et ça, c'est infiniment plus important que les titres de l'actualité qui figuraient sur nos portables ce matin.