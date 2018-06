La réalité augmentée, nouveau champ d'exploration de L'Oréal

La technologie prend une place de plus en plus centrale dans l'industrie cosmétique. C'est ce que veut démontrer le numéro un du secteur, le géant français L'Oréal (26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 82.000 employés). Présent au salon Vivatech à Paris ( lire l'encadré plus bas), le groupe dévoile ses récentes innovations dans le domaine de la " beauté connectée ".

...