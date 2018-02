La prochaine révolution numérique a trouvé sa voix

Alors que les écrans des smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables ont envahi nos vies, une révolution douce se prépare, sans clavier ni pression tactile. Avec leurs enceintes connectées à commande vocale, les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) s'apprêtent en effet à redistribuer les cartes du marketing. Dans ce monde probable où seule la voix importera, les marques et les médias aiguisent déjà leurs armes stratégiques.