L'industrie du mobile se rue vers l'or de la vidéo

"La vidéo n'est pas juste une option, c'est désormais une obligation pour les opérateurs télécoms", a expliqué le PDG du fabricant chinois Huawei, Eric Xu, lors d'une conférence au Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC) de Barcelone, qui prend fin jeudi.

Les opérateurs télécoms travaillent de plus en plus étroitement avec les poids lourds du monde des médias comme le Français Vivendi et l'Américain Turner, qui eux-mêmes intensifient la production de contenus vidéo spécialement destinés aux téléphones portables.

Le groupe Vivendi, propriétaire du site de vidéos Dailymotion (concurrent de YouTube) et de la chaîne Canal+, a ainsi lancé l'an dernier Studio+, focalisé sur la production de mini-séries pour les smartphones. Le studio a depuis produit 25 séries originales en cinq langues. Chacune comprend dix épisodes de dix minutes, distribués aux abonnés payants via une application.

Vivendi a passé un accord avec des opérateurs télécoms au Brésil, en Argentine, en France et en Italie pour fournir ce service, qui sera également lancé en Russie en juin. Le groupe estime que ses séries permettront aux entreprises télécoms "de se différencier" par rapport à leurs concurrents et d'inciter les consommateurs à souscrire des forfaits contenant plus de données (donc plus chers), pour pouvoir regarder ces vidéos.

"Notre objectif est de devenir le partenaire privilégié des principaux opérateurs", a affirmé le président du directoire de Vivendi Arnaud de Puyfontaine, lors d'une conférence du MWC judicieusement intitulée "Contenus vidéo: la ruée vers l'or".

Aux Etats-Unis, Turner Communications, filiale de Time Warner possédant la chaîne HBO (qui diffuse entre autres la série Game of Thrones), a aussi commencé la production de contenus en format court, "vraiment, vraiment adaptés aux mobiles", assure son PDG John Martin, qui voit dans les smartphones "une énorme opportunité".

En parallèle, les fabricants de téléphones mettent au point des appareils conçus pour le visionnage de vidéos, dont plusieurs modèles ont été dévoilés à Barcelone.

Le nouveau G6 du sud-coréen LG, par exemple, est doté d'un très grand écran (au format 18/9e) à haute résolution, visant les fans de séries qui veulent continuer à regarder leur épisode même dans les transports en commun. Une catégorie loin d'être anecdotique. La plate-forme américaine de vidéos Netflix a remarqué qu'en Inde, au Japon et en Corée du Sud - des marchés majeurs -, les gens regardent désormais davantage de séries Netflix sur leurs téléphones que sur leurs télévisions.

De son côté, Netflix a annoncé à Barcelone l'introduction d'une nouvelle technologie destinée à améliorer la qualité des vidéos sur mobile tout en consommant moins de données.

"Nous allons nous concentrer beaucoup plus sur le portable", a souligné le vice-président de la division Innovation de Netflix, Todd Yellin.

Le PDG de la plate-forme Reed Hastings a expliqué qu'il s'était converti au visionnage de séries sur smartphone, assurant y avoir regardé la nouvelle série maison, "The Crown", qui raconte le début du règne de la reine Elizabeth II.