"L'imparable supériorité technologique du livre papier"

Le secret le plus absolu a été tenu sur l'objet de cette keynote intitulée #FreeYourself. Tout juste Mark Gutenberg a-t-il laissé entendre qu'il s'agissait d'un produit très disruptif et que les participants vivraient un moment expérientiel unique capable de libérer leur vie à jamais. Cette conférence ne sera d'ailleurs pas retransmise sur les réseaux. De même qu'il a été instamment demandé aux invités de se présenter sans leurs lunettes ou lentilles de contact VR, ni leur iPhone 28 ou Galaxy SX54. Toutes les puces sous-cutanées sont soigneusement désactivées à l'entrée. Chacun trouve sur son siège un petit paquet cadeau avec la mention Do not open.

