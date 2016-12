Jouets numériques et protection de la vie privée: prudence?

En cette fin d'année, quoi de plus normal que de vouloir offrir à ses chers bambins (voire même à soi-même) le dernier jouet numérique à la mode ? Mais a-t-on vraiment conscience qu'il ne s'agit plus des jouets d'antan ? Aujourd'hui, ces jouets sont quasi tous "connectés", ce qui, certes, peut améliorer l'expérience du jeu mais pose aussi question sur la collecte des données et l'usage qui en est fait.