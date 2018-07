Interview de Robert Gordon, qui ne croit pas à la révolution IT: "Le robot ne peut même pas ouvrir une porte"

La révolution technologique risque d'en décevoir plus d'un, prédit l'économiste prospectiviste américain Robert Gordon. La preuve, l'intelligence artificielle existe déjà depuis 20 ans et la croissance de productivité n'a cessé de ralentir. Selon lui, les bienfaits de la révolution IT ne sont pas devant mais derrière nous.