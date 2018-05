Inauguration de "19", l'école des métiers du numérique

"19" se donne pour ambition de réinsérer les étudiants de 18 à 30 ans peu adaptés au système éducatif traditionnel et de créer des emplois en Belgique. Pour mener à bien son objectif de réinsertion socio-professionnelle, "19" utilise la pédagogie du peer-to-peer learning. Il s'agit d'un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer leur créativité grâce à l'apprentissage par projets.

L'établissement ne dispose ainsi d'aucun enseignant, seulement d'une responsable pédagogique qui a été formée au sein de "42". En septembre, à l'issue de la dernière épreuve de sélection qui a été lancée vendredi, l'école comptera 150 étudiants qui pourront évoluer parmi les 21 niveaux que comporte la formation, explique Stephan Salberter, directeur de l'institution. "19" ne délivre pas de diplôme, l'enseignement étant axé sur le pragmatisme et l'apprentissage autonome.

Xavier Niel se réjouissait de l'ouverture de cette nouvelle succursale de son projet entamé il y a cinq ans. Contrairement à l'établissement parisien qu'il finance, il n'apporte ici qu'un soutien logistique et pédagogique en fournissant les programmes de "42".

Aujourd'hui, une dizaine d'anciens étudiants de "42" travaille au sein d'Iliad-Free, le groupe de M. Niel. "Mais l'intérêt n'est pas là. Je me suis demandé comment rendre un peu de tout ce que j'avais réussi. Et grâce à "42" et bientôt à "19", nous pouvons transformer des parcours chaotiques en réussite", se réjouit-il.