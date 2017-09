IFA de Berlin: Le plus grand salon électronique d'Europe dévoile ses nouveautés

De nombreux gadgets dévoilés dans les allées du salon berlinois sont destinés aux (jeunes) adultes. Il est ainsi possible de se muer en jedi grâce à un sabre laser et à un casque de réalité virtuelle de Lenovo Motorola, dans lequel vient se greffer son smartphone.

Le Japonais Sony table lui sur un public un peu plus jeune avec un jeu de construction nouvelle génération qui permet de coder, programmer et actionner depuis sa tablette des cubes connectés reliés à un petit moteur. Il n'est cependant encore qu'à l'état de prototype.

Le Français Alcatel a lui aussi développé des nouveautés pour les enfants, comme sa nouvelle montre connectée par exemple. L'objet peut être équipé d'une carte SIM pour émettre et recevoir des appels. Ceux d'urgence peuvent d'ailleurs se faire en appuyant sur un des boutons latéraux. La montre est aussi dotée d'un GPS permettant de localiser l'enfant. Suivre son... chien à la trace, c'est là dessus que mise notamment la Taïwanaise Acer. Elle propose ainsi un collier qui permet de suivre les trajets de son animal. Grâce à un micro intégré, il est aussi possible de surveiller le comportement du chien et ses aboiements. La même entreprise a en outre présenté un tracker d'activité pour son toutou ou encore un distributeur de croquettes intelligent. Des concurrents d'Acer sur ce marché se targuent, quant à eux, de pouvoir donner des conseils de dressage via une application.

Se greffer une mini-puce sous la phalange

Le domaine de la santé n'est pas oublié par les innovations, parfois insolites. Comme ce kit incluant une seringue stérile et des gants de chirurgien afin de glisser - sans douleur, selon son fabricant - sous la peau de sa phalange une mini-puce qui permet d'ouvrir sa voiture, d'entrer dans sa salle de gym et de conserver, pour les plus paranoïaques, ses données sensibles comme dans une clé USB. On peut déjà tonifier sa ceinture abdominale, alors pourquoi pas son menton ? Un appareil promet, en 60 secondes par jour, de stimuler les muscles du cou et du menton grâce à de petites impulsions électriques présentées comme indolores.

Les Américains de Smart Nora ont eux trouvé la parade aux ronflements les plus bruyants grâce à un petit appareil ressemblant à un galet. Celui-ci est placé sous n'importe quel oreiller, puis grâce aux informations collectées des capteurs sensoriels, il vibre et déplace délicatement l'oreiller dès que l'utilisateur se met à ronfler trop fort, ce qui change l'axe de la gorge et des voies nasales.

Enfin, en cuisine aussi, les révolutions ne s'arrêtent plus. Le spécialiste allemand de l'électroménager Miele a ainsi mis au point son premier "four intelligent", qui détecte la nature et la texture de l'aliment et adapte la cuisson en puisant dans sa réserve de recettes et d'algorithmes.

En images: IFA 2017