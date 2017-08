Huawei talonne Apple

Grâce à cette hausse de 20%, l'écart avec la marque à la pomme n'est plus que de trois millions de téléphones vendus, selon les calculs du cabinet Canalys.

On retrouve encore deux autres acteurs chinois en quatrième et cinquième positions: Oppo et Xiaomi, qui ont tous deux vu leurs ventes plus que doubler.

Samsung reste, pour sa part et de loin, le leader du marché et le plus grand producteur de smartphones au monde. Au deuxième trimestre, le géant sud-coréen en a écoulé 79 millions, soit 2% de plus qu'à la même période il y a un an, ce qui représente une part de marché de 22%. Il est ainsi parvenu à vendre presque deux fois plus d'appareils qu'Apple et ses 41,03 millions d'exemplaires de l'iPhone qui ont trouvé un acquéreur.

La domination de Samsung est liée au succès des Galaxy S8 et Galaxy S8+, qui ont dépassé les ventes de Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge dans la plupart des pays.

Apple avait, pour sa part, annoncé mardi avoir dégagé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur de livraisons d'iPhone meilleures que prévu.