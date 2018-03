Huawei présente le P20 Pro doté de... 3 caméras arrières

C'est la première fois que le géant de l'électronique chinois s'attaque au marché du très haut de gamme, occupé jusqu'à présent par l'iPhone X d'Apple et le Note 8 de Samsung, puisque le téléphone coûtera la bagatelle de 899 euros

Huawei a dévoilé ce mardi, au Grand Palais à Paris, le P20 Pro, un smartphone muni de trois caméras à l'arrière de l'appareil. C'est la première fois que le géant de l'électronique chinois s'attaque au marché du très haut de gamme, occupé jusqu'à présent par l'iPhone X d'Apple et le Note 8 de Samsung, puisque le téléphone coûtera la bagatelle de 899 euros. L'entreprise a néanmoins prévu deux autres versions du téléphone, le P20 (649 euros) et le P20 Lite (369 euros), dans les segments haut et moyen de gamme.

Les P20 et P20 Pro succèdent au P10 et le second dispose donc de trois caméras à l'arrière de l'appareil. "Cela permet de solutionner certaines situations spécifiques et problématiques, comme les photos prises la nuit ou dans des conditions sombres. On peut aussi prendre de meilleurs clichés des objets en mouvement. Et le téléobjectif contenu dans la 3e caméra permet un zoom jusqu'à cinq fois sans perdre la qualité", détaille Dirk Pauwels.

Les P20 et P20 Pro sont par ailleurs équipés du dernier microprocesseur Kirin 970, spécialement dédié à l'intelligence artificielle (IA).

Enfin, après Sony Mobile et Samsung, le géant chinois se lance également dans la vidéo en 'super slow-motion' (960 images par seconde).

Visuellement, les trois téléphones s'inspirent fortement de l'iPhone X avec la fameuse encoche dans la partie supérieure et un écran bord à bord au format 18,9:9.

Le P20 Pro sera disponible au plus tard le 13 avril en Belgique alors que les P20 et P20 Lite seront, eux, en magasin au plus tard le 6 avril.