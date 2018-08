En 1615, il y avait déjà des "fake news"

Au chapitre VIII, il y a le célébrissime épisode où le héros, fièrement installé sur sa Rossinante, sonne la charge contre des moulins à vent qu'il prend pour des géants car, selon lui, le monde entier est organisé comme un roman de chevalerie. Et dans ces romans, les chevaliers s'attaquent tout naturellement à des géants. Sancho Pança, plus terre-à-terre, lui fait aussitôt savoir qu'il s'agit de moulins à vent et que ce que don Quichotte prend pour des grands bras ne sont en fait que des ailes qui font tourner la meule qui mout le grain quand le vent les pousse. Imparable. Mais le chevalier ne veut rien entendre : il ne reculera pas devant le danger. Une fois son maître envoyé à terre par une des ailes, Sancho revient à la charge : il lui avait dit que c'était des moulins ! Et don Quichotte de fulminer ...