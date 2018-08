Deux stars rivales de YouTube organisent un combat de boxe et amassent des millions de dollars

Samedi, plus de 15.000 supporteurs des deux stars du net se sont rassemblés au Manchester Arena pour voir les novices de la boxe Logan Paul et KSI - de son vrai nom Olatunji Olajide - monter sur le ring pour un affrontement en six reprises, qui s'est conclu par un match nul.

Par ailleurs, 773.000 fans ont également payé chacun 10 dollars (environ 8,60 euros) pour pouvoir visionner en streaming le combat des deux hommes, qui comptabilisent à eux deux 37 millions de followers, mais qui sont davantage connus pour leurs vidéos humoristiques et leurs provocations que pour leurs performances sportives.

A cela s'ajoute les quelque 1,2 million de téléchargements pirates du combat, preuve de l'intérêt médiatique et financier grandissant autour de ces affrontements de "boxeurs en col blanc".

La revanche entre les deux hommes ne devrait donc pas tarder à être programmée.

Mais du côté des fédérations sportives, on garde soigneusement ses distances. Le British Boxing Board (Fédération britannique) a refusé clair et net d'homologuer ce combat, arguant qu'aucun des deux hommes n'était licencié et n'avait donc pas l'autorisation de combattre.

De son côté, le champion britannique par interim des poids plumes Carl Frampton a déploré le fait que le combat entre Paul et KSI ait éclipsé la défense du titre WBO des coq entre Isaac Dogboe et le Japonais Hidenori Otake.

Le journaliste spécialiste de boxe, Steve Bunce, a quant à lui qualifié le combat des Youtubeurs de "farce", de "désastre", de "totalement ridicule".

"Pour moi, ce ne sont pas des boxeurs. Et même pas de pauvres imitations de boxeurs", a-t-il déclaré.