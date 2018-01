"Des métiers disparaissent, ce n'est pas grave !"

Les progrès technologiques sèment le trouble. Beaucoup pensent que le numérique, l'intelligence artificielle et les robots sonneront le glas du travail humain. Mais Nicolas Bouzou, économiste et essayiste français, s'oppose totalement à cette vision. Dans son livre " Le travail est l'avenir de l'homme ", il y voit plutôt un puissant vecteur de progrès et d'emplois.