Cryptomonnaies: Google va interdire les applications de minage sous Android

Google a informé les développeurs d'applications, via son centre d'informations réglementaires, qu'il n'autoriserait plus les "applications qui valident les transactions en cryptomonnaie" sur les smartphones, tout en continuant à autoriser "celles qui gèrent à distance ce processus de validation".

Concrètement, une personne surveillant via son smartphone le minage réalisé par son ordinateur pourra toujours utiliser les applications existantes pour ce type d'action, alors que celle souhaitant en produire directement via la puissance de calcul de son smartphone n'en aura plus la possibilité.

Selon le quotidien Les Echos, la raison majeure de cette interdiction est la consommation importante d'énergie provoquée par ces applications, entraînant une sur-utilisation des smartphones qui peuvent les endommager. Il s'agit de la deuxième action de Google contre les cryptomonnaies, dont le groupe avait interdit la publicité mi-mars, un mouvement suivi par le réseau social Facebook puis le site de microblog Twitter au cours du même mois.