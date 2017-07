Comment votre voix va devenir le nouveau moteur de recherche

Début du mois d'août, l'assistant vocal HOME de Google sera disponible en France sur le Google Store et en magasin au prix de 149 euros. Les Français et bientôt, je l'espère aussi, les Belges pourront donc dialoguer dans leur langue avec Home, ce petit cylindre installé au coeur de notre appartement ou de notre maison.

Vous pourrez lui demander la météo, les dernières nouvelles, commander un taxi ou augmenter la température ambiante. Bref, l'enceinte Home de Google se présente comme un véritable majordome virtuel à notre service. C'est un développement technologique important à souligner car la voix est en passe de devenir le nouveau moteur de recherche.

Selon une étude de Comscore, la moitié des requêtes en ligne proviendront d'une recherche vocale d'ici à 2020. C'est donc pour demain, donc. C'est une information qui mérite qu'on en parle car nous avons fêté les 10 ans de l'iPhone il y a quelques semaines.

Pour rappel, c'est Steve Jobs qui a imposé la disparition des claviers physiques qui - souvenez-vous - prenaient la moitié de la place de nos appareils. Demain donc, même nos claviers virtuels n'auront - eux aussi - plus d'intérêt, car nos requêtes se feront essentiellement par la voix.

La voix sera la nouvelle porte d'entrée d'Internet. Autant s'en rendre compte le plus tôt possible.

Le concept de ce nouveau majordome virtuel est simple : à chaque fois que vous prononcerez les mots "OK Google", l'assistant virtuel de Google saura que vous vous adressez à lui. Vous pourrez lui demander les prévisions météorologiques pour la destination de votre choix ou les dernières actualités ou n'importe quoi d'autre.

Bien entendu, l'intérêt du produit ne s'arrête pas là, sinon il serait limité et n'intéresserait que les amateurs de gadgets. Non, l'intérêt de ces enceintes vocales au sein de nos maisons est plus vaste, car Google voit son assistant virtuel comme une sorte de plateforme vocale qui permettra de contrôler tous les objets autour de nous par la voix. Nous pourrons par exemple augmenter la température de notre habitation en demandant à notre assistant d'interagir avec notre thermostat connecté, allumer ou éteindre des ampoules ou lancer l'écoute d'un morceau sur Spotify. L'enjeu économique de ces enceintes vocales est très important : il s'agit pour Google, Amazon ou Apple de proposer un assistant qui gérera l'ensemble des objets connectés d'une maison. Et celui qui s'imposera dans un maximum de foyers décrochera le jackpot. Voilà la raison de la bataille qui fait rage entre Apple, Amazon ou Google pour s'imposer dans un maximum de foyers.

Grâce à l'intelligence artificielle, tous les objets autour de nous seront connectés à Internet - et comme certains sont trop petits pour contenir un clavier, l'idéal pour communiquer avec ces objets sera la voix. La voix sera donc la nouvelle porte d'entrée d'Internet. Autant s'en rendre compte le plus tôt possible.