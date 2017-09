Comment mettre de l'intelligence artificielle dans son entreprise?

Peu de start-up font vraiment de l'intelligence artificielle. Ce sont les géants du Web qui en font, les autres surfent sur la vague et utilisent le terme pour leur marketing. " Stéphane Mallard, evangelist au sein de la firme française Blu Age met le doigt où cela fait mal. Car aujourd'hui, nombre de jeunes pousses ou même de grandes entreprises qui veulent se montrer à la page prétendent " faire de l'intelligence artificielle ". Pour les spécialistes, " faire de l'IA " consiste à développer soi-même un algorithme intelligent capable d'apprendre et de s'éduquer. Ce qui n'est pas forcément à la portée de tous. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'aucune entreprise ou aucune start-up n'en est capable. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreuses boîtes ont recours à une IA qui a préalablement été développée par une autre société. Il est en effet déjà possible pour tout business de " louer " de l'IA aux géants du Net pour éviter de se lancer dans de gros développements technologiques. " Peu d'entreprises développent elles-mêmes de l'IA, constate Floris Ampe, partner chez PWC. En général, elles se greffent sur des modules qui existent. Je ne leur conseillerais d'ailleurs pas de développer elles-mêmes leur technologie en la matière. Cela serait fastidieux et onéreux. De plus en plus, le monde informatique consiste à combiner et intégrer des pièces existantes. L'intelligence artificielle ne fait pas exception. "

...