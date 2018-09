Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

Big data recherche "big dating"

Le numérique a transformé notre façon de travailler, de communiquer, d'acheter, de nous cultiver, de nous informer, de nous divertir. Il existe un domaine intemporel dans lequel le numérique a également transformé la donne : c'est l'amour. Pas tant dans la façon dont on le dit - on retrouve online globalement les mêmes figures rhétoriques depuis Ovide, même si souvent la graphie ou le champ sémantique sont plus sommaires et agrémentés d'émojis. Mais surtout dans la façon dont on peut le rencontrer. L'amour d'une nuit ou d'une vie, via des applications de dating et matching comme Tinder ou Meetic.