"Avis aux pionniers de la mobilité"

De fait, de nombreuses entreprises innovantes, dans différents domaines, doivent tester à grande échelle leur innovation, afin de récolter des données, de communiquer et d'attirer de nouveaux investisseurs mais aussi pour ancrer leurs idées dans le public. Pour une ville ou même une région, proposer un site d'essai ou même accepter de participer à un projet pilote " grandeur nature " n'est pas dénué de sens. Il y a évidemment un intérêt en termes de communication, pour se montrer elle-même innovante, mais il y a aussi un intérêt économique : celui d'attirer les équipes de recherche et développement et, si cela fonctionne, tout un écosystème d'entreprises liées de près ou de loin à la technologie novatrice. Tout le monde peut donc y trouver un avantage. Une région peut se spécialiser dans un domaine d'activité innovant et...