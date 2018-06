Augmentation des achats en ligne via un smartphone ou une tablette

Le nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces douze derniers mois via une tablette ou un smartphone a augmenté de 59%, indique Comeos, la fédération des services et du commerce, qui diffusait jeudi son enquête annuelle sur le commerce électronique. En 2017, 22% des sondés indiquaient qu'ils faisaient des achats en ligne via ces procédés. Cette année, 35% des consommateurs ont opté pour la tablette ou le smartphone pour faire leurs emplettes sur internet.