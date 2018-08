5 idées pour rattraper le train de l'intelligence artificielle

Les développements actuels de l'intelligence artificielle (IA) excitent et affolent la planète. Pas un jour sans que le sujet ne soit mis sur la table, soit par la révélation de nouvelles avancées technologiques, soit pour évaluer leur impact sur le marché du travail, soit pour s'inquiéter du retard pris par l'Europe ou la Belgique dans ce secteur. Car si le train de l'IA est bien en marche, force est de constater que notre pays n'occupe aucun des wagons de tête. C'est la Silicon Valley, emmenée par Google, Apple, Amazon et Facebook, qui s'est positionnée en pionnière du secteur. Pour les Gafa, cette technologie pleine de promesses doit en effet leur offrir, au pire, de nouveaux relais de croissance, au mieux, un nouvel eldorado financier de nature à asseoir encore davantage leur toute puissance. De l'autre côté du monde, la Chine avance aussi à pas de géant, dopée par un gouvernement qui soutient et investit massivement dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'effervescence de l'empire du Milieu attire désormais plus de financement que les Etats-Unis. Certaines études évaluent à plus de 50% la part des capitaux mondiaux 2017 en intelligence artificielle investis en Chine. Contre seulement 38% aux Etats-Unis.

