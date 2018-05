Quelle sera l'entreprise familiale de l'année ?

Le Trends Family Business Award qui sera décerné mardi prochain à l'Opéra royal de Wallonie à Liège récompensera l'entreprise familiale wallonne qui se sera distinguée par sa vision, son parcours, ses valeurs et son business familial. Les cinq sociétés finalistes de cette première édition devaient répondre aux critères suivants : un capital majoritaire détenu par la famille, un membre de la famille au minimum à la direction de l'entreprise, un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros et/ou au moins un effectif de 30 salariés. Par ailleurs, le jury, composé de représentants de BDO Belgium, Trends Business Information, Inoopa et Trends-Tendances, a également tenu compte de la gestion " en bon père de famille ", la culture d'entreprise, la gouvernance de la société et de la famille et la préparation de l'avenir.

Aujourd'hui, son usine tourne 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, et ses cartons sont distribués dans un rayon de 300 km à des sociétés actives entre autres dans l'agro-alimentaire, la production de produits d'entretien, les brasseries, le luxe et les cosmétiques. Plusieurs centaines de milliers de boîtes sont produites quotidiennement. Cartonnage Lammerant compte une petite centaine de travailleurs et réalise un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Depuis le début des années 2010, la troisième génération est entrée dans la société avec les enfants d'Etienne, Mathias et Sophie.

Implantée dans le zoning de l'Europe à Leuze, Cartonnage Lammerant a été fondée en 1964 par Roger et Elvire Lammerant à Thulin. Elle transforme à l'origine du carton compact en boîtes pliantes pour des faïenceries, verreries, fabriques de chaussures ainsi que des abattoirs de volailles et des producteurs de salsifis. Au décès de son père en 1977, Etienne Lammerant, alors âgé de 17 ans, rejoint l'entreprise, suivi plus tard de son cadet Roland. Avec leur mère, ils vont relancer l'activité et la développer. L'entreprise va connaître dans les années 1980 une belle progression grâce à l'essor de l'industrie de la transformation de la pomme de terre vorace en cartons, dorénavant ondulés.

Conserverie et Moutarderie Belge

Fondée en 1953 par Franz et Maria Schumacher, la Nouvelle Moutarderie Belge est spécialisée à l'origine uniquement dans la production et la commercialisation de moutarde. Dans les années 1980, elle va progressivement étoffer la gamme de ses produits. Notamment sous l'impulsion de l'un des beaux-fils, Philippe Renson qui, avec son épouse Elvira, va diversifier ses activités en proposant de nouvelles sauces et des plats préparés. Notamment le traditionnel vol-au-vent qui va devenir un des fers de lance de sa croissance. Basée à Raeren, Conserverie et Moutarderie Belge produit et commercialise des produits alimentaires se divisant en quatre branches : la moutarde, les sauces émulsionnées, les sauces chaudes et les plats préparés.

La société est présente au sein des grandes enseignes de la distribution alimentaire belge, principalement sous la marque du distributeur. La troisième génération est aujourd'hui pleinement active au sein de la PME qui ne manque pas d'ambitions. Les trois enfants se partagent les responsabilités aux côtés de leurs parents : Laurent gère la production, Raphaël le commercial et Rachel le marketing. Elue entreprise familiale de la Communauté germanophone en 2017, Conserverie et Moutarderie Belge réalise un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros et emploie une vingtaine de personnes.