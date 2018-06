Les millennials ne veulent plus imiter leurs parents

Les millennials sont les enfants des baby-boomers nés pour la plupart au cours de la décennie qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Cette génération Y, qui a vu le jour entre 1980 et 2000, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Les millennials adoptent un mode de consommation différent et se fixent d'autres priorités en tant que travailleurs. Un démographe les décrit en des termes plus élogieux que ses confrères. Pour lui, leur passion, leur sens des responsabilités et leur soif de structure sont des traits de caractère positifs, tandis que leur individualisme et leur impatience suscitent une certaine exaspération.

