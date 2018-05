Ikea part à la conquête de l'Amérique du sud

Le premier point de vente physique devrait sortir de terre à Santiago du Chili fin 2020, avant Lima et Bogota, a précisé vendredi le groupe suédois.

Ikea s'est associé avec un partenaire local, la chaîne chilienne Falabella. Une lettre d'intention a été signée jeudi avec Falabella, en vertu de laquelle l'enseigne sud-américaine s'arroge les droits de franchise Ikea dans les trois pays, selon un communiqué du groupe.

Une implantation est également à l'étude au Mexique où Ikea a ouvert des bureaux en avril 2017.

La marque aux couleurs du drapeau suédois opère actuellement 418 magasins sur 49 marchés. Cotée à la Bourse de Santiago, Falabella exploite 494 magasins et 42 centres commerciaux et emploie plus de 100.000 personnes au Chili, au Pérou, en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Brésil et au Mexique.