Hausse du chiffre d'affaires et bénéfice stable pour Colruyt

Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de détail a progressé de 3,1% pour atteindre 7,460 milliards d'euros. Ce secteur représente 82,6% du chiffre d'affaires consolidé. La part de marché de Colruyt, OKay et Spar en Belgique a évolué de 31,7% lors de l'exercice précédent à 31,8% au cours de l'exercice 2017/18.

Le chiffre d'affaires global des magasins Dreamland et Dreambaby a enregistré une hausse de 3,6% par rapport à l'exercice précédent en raison de l'effet calendrier et la météo printanière favorables, note Colruyt.

"Colruyt Group s'attend à ce que le marché de détail reste concurrentiel durant l'exercice 2018/19. À court terme, le groupe ne prévoit pas d'amélioration significative du climat économique pour le consommateur en Belgique. En France, le groupe s'attend à une légère inflation et à ce que l' évolution positive de la confiance des consommateurs se poursuive", explique Colruyt.

Colruyt retire de la vente du steak country pour cause de salmonelle

Colruyt Belgique annonce mardi avoir décidé de retirer de la vente le steak country, après consultation de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Des contrôles micro-biologiques effectués par le laboratoire de Colruyt Group ont permis de détecter des traces de salmonelle dans le steak.

Colruyt Belgique demande à ses clients de retourner le produit au magasin, où ils seront remboursés.

Quelque 18 magasins sont concernés: Anvers-Sud, Balen, Bouillon, Courcelles, Dampremy, Deurne-Nord, Eupen, Evere (chaussée d'Haecht), Haecht, La Calamine, Laeken, Lanaken, Maaseik, Molenbeek, Schaerbeek (rue de Jérusalem), Stabroek et les magasins temporaires de Kessel-Lo et Lede. Entretemps, le produit a été retiré des rayons de ces magasins.

Les symptômes possibles en cas de contamination sont de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée. Ils durent quatre à sept jours. Les personnes touchées guérissent généralement sans traitement particulier.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes avec une immunité réduite et les personnes âgées constituent les groupes à risque. Ces personnes peuvent être touchées plus fortement et être hospitalisées.