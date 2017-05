AB InBev investira 2 milliards de dollars dans ses brasseries américaines d'ici 2020

En 2017, 200 millions de dollars seront par exemple consacrés à des projets dans les brasseries et à la distribution, et 180 millions au packaging et à l'innovation.

Anheuser-Busch est le leader du marché aux Etats-Unis, principalement grâce à la pils Bud et sa variante Bud Light. Sa part de marché est toutefois en déclin. Ces dernières années, le géant de la bière a déjà englobé plusieurs petites brasseries aux Etats-Unis. Les nouveaux investissements devraient contribuer à la stratégie de croissance, souligne Anheuser-Busch.

Anheuser-Busch a été repris en 2008 par InBev.