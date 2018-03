Zipcar, le service de voitures partagées, lance une formule pour les entreprises

La nouvelle offre permet aux entreprises de mettre à disposition de leurs collaborateurs les Peugeot 208 Zipcar stationnées sur le territoire de la Région bruxelloise et à Brussels Airport.

Concrètement, les collaborateurs des entreprises peuvent créer un compte professionnel sur invitation et créer un compte personnel supplémentaire permettant de scinder la facturation du service pour la partie à usage privé.

Les voitures sont géolocalisables dans les rues de Bruxelles via une application. Grâce au système de free floating, les collaborateurs des entreprises ont la possibilité de prendre et de laisser leur véhicule n'importe où en voirie sans réservation préalable, pour autant que la voiture soit garée in fine dans la "zipcar zone" qui reprend le centre-ville de Bruxelles et des communes de la première couronne, le plateau du Heysel et Brussels Airport. Les frais de stationnement, de carburant et d'assurance sont inclus et l'entreprise n'est facturée que lorsque les véhicules sont utilisés, ajoute Zipcar.