Zéno: "Notre avenir est dans la fourniture d'énergie"

Lancé en 1975, l'installateur de chaudières, de systèmes électriques et de panneaux solaires Klinkenberg a engagé un tournant important en 2016 en créant une nouvelle société active dans la fourniture d'électricité : Klinkenberg Energy, rebaptisée Zéno aujourd'hui. Une réponse aux fournisseurs et producteurs historiques qui débarquent de plus en plus sur son marché.