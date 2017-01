Zalando affiche des ventes en hausse de plus de 25%

Sur base de chiffres encore provisoires, Zalando annonce des revenus de près d'1,1 milliard d'euros lors des trois derniers mois de l'exercice 2016, marqués par les fêtes de fin d'année. Le bénéfice avant intérêts et taxes serait compris entre 81 et 104 millions d'euros, contre 72 millions d'euros un an auparavant. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Zalando se monte à plus de 3,6 milliards d'euros, en croissance de 23% par rapport à 2015. La société allemande a vu sa rentabilité s'améliorer de manière significative. Le résultat opérationnel est attendu entre 202 et 225 millions d'euros.