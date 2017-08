Xavier Rennotte, l'homme qui murmurait à l'oreille des abeilles

Créée il y a huit ans, Nectar & Co est l'une des seules coopératives en Belgique à valoriser les produits et sous-produits de la ruche et surtout à les transformer. A 36 ans, Xavier Rennotte fourmille de projets autour de son produit préféré. Il a même créé Bee Box World, un site de vente en ligne de matériel apicole. Et il ouvrira bientôt, à Gembloux, un immense show-room qui accueillera matériel et produits.