Wizz Air donne un coup d'accélérateur à sa croissance

Cela représentera 700 départs additionnels hebdomadaires et 70 nouvelles liaisons, indique-t-elle mardi dans un communiqué. L'aéroport de Charleroi n'est pas encore concerné par les nouvelles destinations.

Wizz Air a connu en 2017 une année record avec plus de 28 millions de passagers transportés (+24%).

Elle annonce lancer aujourd'hui "le plus grand accroissement opérationnel de réseau de son histoire" en élargissant sa flotte de 21 avions - elle en possède 90 - qui permettront 700 départs additionnels chaque semaine et le début de 70 nouvelles liaisons avec quatre nouvelles destinations à savoir: Athènes, Tallinn, Kharkiv (Ukraine) et Vienne. La capitale autrichienne verra également l'ouverture d'une nouvelle base de la compagnie aérienne sur son sol. L'investissement total est de 2 milliards de dollars répartis dans 11 bases au Royaume-Uni, en Pologne, Ukraine, Hongrie, Roumanie, Géorgie et donc Autriche.

Quelque 700 nouveaux collaborateurs, issus de 15 pays, rejoindront entre mars et juillet les 3.500 personnes déjà employées par Wizz Air.

A Charleroi, la compagnie à bas coût propose neuf destinations: Budapest, Sofia, Ljubljana, Skopje, Varsovie et les villes roumaines de Bucarest, Cluj-Napoca, Sibiu et Timisoara. Elle a transporté l'an dernier plus de 780.000 passagers (+7%) au départ du BSCA.