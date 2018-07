Whirlpool, devenue victime des droits de douane, change de discours sur les taxes

L'action, elle, a chuté de 31% en Bourse depuis janvier et les assurances contractées par ses créanciers pour se prémunir d'un éventuel défaut sont au plus haut depuis novembre 2016. L'acier constitue plus de la moitié (52,8%) du coût de fabrication d'une machine à laver, contre 10,1% pour la main-d'oeuvre, estime le cabinet IBISWorld.

Pour limiter la casse, la société, comme ses principaux concurrents, augmente ses prix et fait supporter aux consommateurs une part des coûts. En juin, les prix des lave et sèche-linge ont augmenté de 20% sur un an aux Etats-Unis, le plus fort bond en 12 ans, selon le département du Travail.