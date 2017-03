VW se remet lentement (mais sûrement) du scandale des moteurs truqués

Volkswagen a ainsi enregistré un résultat d'entreprise positif de 625 millions d'euros sur les derniers mois de 2016, alors que ce chiffre était encore en négatif de 127 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe évoque des ventes records et des marges bénéficiaires en forte hausse. Faire remonter la rentabilité revêt un grand intérêt pour Volkswagen, le scandale des moteurs truqués ayant eu un impact financier très important. Au total, le constructeur a en effet dû débourser 22,6 milliards d'euros en amendes, frais de réparation et rachats de voitures.