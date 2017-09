Volvo Car Gand: "Les leçons ont été tirées"

Les travailleurs, dont une partie était encore en grève la semaine passée, a pu voir le nouveau modèle qui sera désormais assemblé à Gand.

"Nous avons fait, à Gand, un succès du XC60 et nous voulons réitérer ce succès avec le XC40", a déclaré le patron de l'usine, Eric Van Landeghem, à l'agence Belga, évoquant un nouveau départ pour le site.

A partir de l'an prochain, l'usine gantoise et ses quelque 5.000 travailleurs, assembleront en moyenne 90.000 XC40 par an. Le modèle sera par la suite décliné en versions hybride et électrique.

En cas de succès, le volume de production pourrait être revu à la hausse même si pour l'heure, l'usine doit retrouver un équilibre après le creux dans la production qu'engendre le départ du modèle XC60.

Les premiers XC40 entreront en production dans les prochaines semaines en vue d'une production de masse à la mi-novembre. La vitesse d'assemblage sera par la suite graduellement augmentée afin d'atteindre la vitesse de croisière en 2018.