Volvo Belgium: le personnel rejette massivement la proposition de la direction

Après un dépôt de préavis de grève au début de la semaine, le risque est grand que l'usine soit en grève à partir de mardi 14 mars. Les travailleurs déplorent principalement la charge de travail et la vétusté du matériel.

La direction a promis d'engager environ 50 collaborateurs supplémentaires par équipe à partir d'avril. Concernant le matériel vétuste, il a notamment été prévu de remplacer 42 chariots élévateurs. A partir de mai, un test devrait aussi être mis en oeuvre sur un nouveau règlement pour les congés.

Le personnel pouvait se prononcer sur la proposition jeudi entre 8 et 16h30. 84% des travailleurs l'ont rejetée. A partir de deux-tiers de votants contre la proposition, une grève peut être déclenchée. "Nous devons transmettre le résultat au président de la commission paritaire qui peut prendre une initiative", explique Patrick Mertens (ABVV Metaal). "Nous rencontrerons vendredi la direction pour évaluer la situation".

Volvo Group Belgium occupe plus de 3.000 travailleurs dans sa division camions et plus de 1.000 personnes dans ses activités de logistique.