Vol annulé à cause de la grève ? Cette app' vous aide à être indemnisé

A cause de la grève des pilotes de la compagnie aérienne Brussels Airlines, de nombreux passagers se retrouveront sur le carreau cette semaine. Ce lundi matin, 3 vols sur 4 étaient déjà touchés. Au total, plus de 60.000 passagers sont concernés par les potentielles annulations de vols. La compagnie a pu entrer en contact avec 55.000 d'entre eux. La majorité a pu bénéficier d'une nouvelle réservation tandis que le reste des voyageurs aura droit à un remboursement ou devra introduire une plainte. D'autres encore volaient avec un tour-opérateur et ont également trouvé une alternative de voyage.

AirHelp, le leader mondial de l'indemnisation aérienne, a lancé une application en début d'année pour aider les voyageurs à passer au crible les vols admissibles à une indemnisation dans différentes situations: intempéries, grève sauvage,...L'application analyse les vols éligibles à une compensation jusqu'à trois ans auparavant.

Le site d'aide juridique prend en charge toute la paperasserie administrative et communique directement avec la compagnie aérienne à la place du passager. Et, au besoin, il lance des démarches juridiques pour poursuivre la compagnie si elle refuse de payer l'indemnisation.

Via l'application sécurité, les passagers affectés peuvent également vérifier l'éligibilité du vol encore à l'aéroport.

L'application AirHelp est gratuite et disponible sur le Google Play Store et sur l'App Store d'Apple. Revers de la médaille pour échapper à toutes ces tracasseries administratives: en retour de son intervention, AirHelp conserve 25% de l'indemnisation et en reverse 75% au passager concerné.