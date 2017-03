Voitures électriques: où sont les bornes de recharge ?

Le parc des voitures électriques est encore modeste en Belgique, plus de 5000 voitures purement électriques, et 48.000 autos hybrides. L'un des soucis pour attirer les nouveaux utilisateurs est l'accès aux bornes. Elles sont encore difficiles à trouver. Le Français Yoann Nussbaumer a réglé la question à travers une application pour smartphone, ChargeMap, pour iPhone ou téléphone Android. Elle répertorie à ce jour 829 points de charge, comportant 2215 prises. L'appli couvre l'ensemble de l'Europe et indique à l'utilisateur les bornes les plus proches du point où il se situe, sur une carte Google Map. Il s'agit d'une société basée à Strasbourg.

Le service, gratuit, précise la capacité des bornes, le type de prises disponibles, le mode d'accès et de paiement. Il publie l'avis des utilisateurs, qui y insèrent même des photos.

Nous avons contacté Yoann Nussbaumer, CEO de ChargeMap, pour quelques questions :

Trends-Tendances:Comment voyez-vous le développement des recharges de voitures électriques ? Le plus frappant est la relative absence des réseaux de carburants, hormis Total, qui en fait sous-traite cette activité...

Yoann Nussbaumer: Je pense que la recharge va se développer, notamment pour la recharge rapide qui va devenir très importante avec l'arrivée des voitures avec de grosses batteries. Les réseaux de distribution de carburant s'y mettront au fur et à mesure de l'arrivée des voitures électriques sur les routes, ce n'est qu'une question de temps et de volumes...

Votre application couvre-t-elle vraiment toute l'offre de recharge en Belgique et ailleurs en Europe ?

Impossible de dire quelle partie de l'offre de recharge nous couvrons puisqu'il n'y a aucune référence avec laquelle comparer, mais si l'on en croit nos 100 000 utilisateurs en Europe, nous sommes le service de référence.

Où se situe la Belgique dans le marché de la recharge : rattrape-t-elle son retard sur d'autres pays voisins ?

J'ai du mal à répondre à cette question, j'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup en Belgique et qu'il n'y a que très peu de volonté politique pour développer les voitures électriques (ndlr: la fiscalité est plus généreuse aux Pays-Bas, qui compte 6881 points de charge vs 829 en Belgique. Chez nous la fiscalité automobile est régionalisée, c'est la Flandre qui est la plus intéressante. Ainsi sur un parc de 5194 voitures électriques en 2016, il y en avait 3732 en Flandre, 737 à Bruxelles et 725 en Wallonie (données Febiac)).

Pensez-vous possible d'intégrer un système de paiement ou d'accès aux bornes dans l'appli ?

Oui, nous y travaillons et nous le proposerons très prochainement.

Pensez-vous obtenir l'intégration de l'appli dans des systèmes embarqués d'infotainement (R-Link de Renault, ou via Apple Car et Android Auto et consort) ?

Nous avons étudié R-Link mais nous estimons ne pas pouvoir proposer une expérience utilisateur satisfaisante sur cette plateforme, vu les contraintes imposées par Renault. Nous croyons davantage à Apple CarPlay et Android Auto (1) et serons prêts à intégrer ces plateformes quand nous en aurons la possibilité. Elles sont pour l'instant réservées à certains types d'applications (messagerie, musique).

Propos recueillis par Robert van Apeldoorn

(1) Les fonctions Apple CarPlay ou Android Auto sont proposées sur beaucoup de voitures récentes, elles permettent d'utiliser quelques applications de smartphone sur dans le système d'infotainement de l'automobile. On peut ainsi utiliser Apple Plans, Spotify, Apple Music, les podcast et bien sûr la fonction téléphonique sur le service Apple CarPlay proposé notamment sur une VW Golf.