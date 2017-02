Voitures électriques: où faire le plein d'électrons ?

La vente des voitures électriques ne pourra décoller sans la présence d'un vaste réseau public de stations de chargement. Ces dernières se sont multipliées en Belgique pour atteindre plus de 600 points, parfois gratuits. Aux premières loges de ce réseau: des start-up comme Blue Corner, ZE-MO et des distributeurs comme Delhaize. Et Tesla, bien sûr...