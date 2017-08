Voiture autonome: Fiat-Chrysler rejoint une alliance menée par BMW

Le constructeur allemand de voitures haut de gamme, le géant américain des puces informatiques et le spécialiste israélien de caméras utilisées dans les systèmes anti-collisions Mobileye, qui est en train de se faire racheter par Intel, avaient lancé en 2016 une plate-forme en vue de développer le concept de voiture capable de rouler sans intervention du conducteur, en ayant indiqué dès le départ que l'association était ouverte à d'autres acteurs industriels.

Depuis, les équipementiers allemand et américain, Continental et Delphi, les ont rejoints. Mais FCA est le premier constructeur à en faire de même. Le groupe dirigé par Sergio Marchionne apporte avec lui des capacités de recherche et développement de même qu'un volume significatif de ventes et un réseau géographique dense, avec notamment sa longue expérience aux Etats-Unis, selon un communiqué