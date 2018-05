Voici les sept lauréats récompensés par le programme "Best Managed Companies"

Si c'est la première édition en Belgique, le label Best Managed Companies n'est pas neuf. Il a, en effet, été lancé il y a un quart de siècle au Canada et décliné ensuite dans de nombreux pays (Chili, Irlande, Mexique, Pays-Bas et Italie). Il le sera prochainement en Allemagne, en France, en Chine et au Japon. Il a pour but de reconnaître et mettre en lumière l'excellence de sociétés qui existent depuis au moins cinq ans, affichent un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros, comptent plus de 25 employés à temps plein et last but not least sont détenues et gé...