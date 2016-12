Voici les 21 pires compagnies aériennes au monde

Pour déterminer que les services d'une compagnie aérienne sont de piètre qualité, voire qu'elle met ses passagers en danger, on se base sur les standards de sécurité stricts en vigueur dans la zone où elle opère. Si l'entreprise ne répond pas positivement à une série de critères rigoureux, elle sera placée sur une liste noire et ne pourra pas opérer dans certaines parties du monde. C'est le cas de nombreuses compagnies aériennes africaines ou indonésiennes. Actuellement, 100 compagnies aériennes sont ainsi bannies d'Europe (Voir la liste ici), selon The Telegraph.

Le site AirlineRatings.com, de son côté, attribue des awards basés sur des critères de sécurité. Dix compagnies obtiennent seulement une étoile : Batik Air, Bluewing Airlines, Citilink, Kal-Star aviation, Lion Air, Sriwijaya Air, TransNusa, Trigana Air Service, Wings Air, Xpress Air.

Skytrax est un autre site d'évaluation, qui juge une compagnie selon la qualité des services et des produits servis à bord.

Neuf d'entre elles (ANA, Asiana, Cathay Pacific, Etihad, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Qatar Airways et Singapore Airlines) peuvent se vanter d'avoir 5 étoiles. Quarante autres affichent quatre étoiles, dont, Virgin, Lufthansa, BA, Air France et Emirates. Et plus d'une centaine (107) affichent 3 étoiles. On retrouve dans ce classement des compagnies low-cost, des charters ou de plus gros transporteurs: Ryanair, easyJet, United, WOW, Wizz, Norwegian, Thomas Cook, Monarch, Jet2 et American Airlines.

Mais une vingtaine ne reçoivent que deux étoiles de la part de Skytrax, les voici (par ordre alphabétique) :

Bahamasair (Nassau)

Biman Bangladesh Airlines (Dhaka)

Bulgaria Air (Sofia)

China United Airlines (Beijing)

Cubana Airlines (La Havane)

Iran Air (Teheran)

Lion Air (Jakarta

Mahan Air (Teheran)

Nepal Airlines (Kathmandu)

Onur Air (Istanbul )

Pegasus Airlines (Istanbul)

Rossiya Airlines (St Petersbourg)

SmartWings (Prague)

Spirit Airlines (Miramar, Floride)

Sudan Airways (Khartoum)

SyrianAir (Damasc)

Tajik Air (Dushanbe/Tadjikistan)

Turkmenistan Airlines (Ashgabat)

Ukraine International Airlines (Kiev)

Yemenia (Sana'a)

Selon Skytrax, la pire de toutes est la coréenne Koryo Air, basée à Pyongyang, en Corée du Nord. Elle n'a reçu qu'une seule étoile. Des passagers ont déclaré que ses procédures d'urgence pouvaient être améliorées, qu'ils avaient reçu à bord une boisson pétillante difficile à identifier et que l'appareil faisait un boucan de tous les diables. Des images des appareils les plus anciens montrent même un cockpit sans écran numérique et des fauteuils démantelés, sans parler du programme de divertissement qui ne propose que des odes patriotiques au leader incontesté du pays parmi des dessins animés en coréen.

Ces avis sont toutefois contrebalancés par l' agence de voyages indépendante Koryo Tours basée à Pekin qui organise des circuits en Corée du Nord. Son responsable a déclaré à Associated Press récemment. "Ce n'est pas Emirates, c'est certain et les passagers ne sont pas habitués à voler comme ça mais je ne la qualifierais pas de 'pire compagnie au monde. Certains passagers semblent même avoir trouvé l'expérience de vol plutôt agréable comme en attestent leurs commentaires sur le site de Skytrax: "service correct" ou "burger appétissant avec une bière", peut-on y lire.

Mais encore pire que Koryo, c'est Baltia Airlines. La compagnie n'a même jamais quitté le tarmac depuis 1989, année de sa création. Depuis, elle attend l'approbation des autorités aériennes américaines pou pouvoir relier les USA à la Russie. Le dernier couac recencé : un problème avec le déploiement des ailes de l'avion...pas très rassurant...