Vincent Bolloré inculpé pour "corruption d'agent étranger"

L'homme d'affaires français Vincent Bolloré a été inculpé mercredi soir à Paris de "corruption d'agent étranger", de complicité d'"abus de confiance" et de "faux et usage de faux", dans l'enquête sur l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Guinée et au Togo, a-t-on appris de source judiciaire.