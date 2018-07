Via des business pass, Bruxelles simplifie l'aide publique et privée aux entreprises

La réorganisation s'inscrit dans le droit fil de la rationalisation des outils économiques de la Région bruxelloise, qui a vu Atrium, Impulse et Brussels Invest & Export (BIE) regroupés au sein de l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (ABAE), autrement dénommée hub.brussels.

Selon le ministre bruxellois de l'Economie, Didier Gosuin (DéFI), la Région pourrait à présent toucher jusqu'à 4.000 entrepreneurs et candidats-entrepreneurs via son offre simplifiée d'aides.

Le ministre et les vingt sept acteurs publics et privés impliqués dans le processus ont présenté mardi le contenu des packages d'aides réorganisées dont les premiers seront disponibles à partir de septembre. Ils sont à découvrir dès à présent via le site http://www.mybusinesspass.brussels ou via le 1819.

Dès la rentrée, le pass Fly proposera aux entrepreneurs avançant un projet en phase de démarrage, ou aux entreprises de moins de trois ans, une formule Omni offrant de l'information sur les services à leur disposition, permettant d'être invité à des actions d'information et d'avoir un accès privilégié à certains outils (e.a. test de personnalité).

Ce pass permet en outre à ceux qui bénéficient déjà d'un processus d'accompagnement d'accéder également à une formule "Flexi" ouvrant un accès à des activités principalement collectives répondant à des besoins spécifiques (e.a séances de speedcoaching avec des avocats et comptables, accès à des outils de gestion financière).

Il propose enfin une formule Maxi qui s'adresse aux jeunes entreprises de moins de trois ans qui sont détentrices d'un business plan jugé prometteur par un comité de sélection, en termes d'emploi et de développement à Bruxelles. L'entreprise reçoit un accompagnement personnalisé durant deux ans via un account manager. Elle a également accès à un ensemble d'initiatives en phase avec son potentiel de développement(accès à un pool de consultants privés pour des thématiques spécifiques, réduction du loyer lorsque l'entreprise occupe des locaux d'un des parcs de Citydev...).

A partir de septembre également, les PME bruxelloise âgées d'au moins trois ans, occupant au moins trois ETP, et justifiant d'une croissance du personnel ou du CA d'au minimum 60% en trois ans, auront accès au "pass Sail".

Celui-ci leur ouvrira la porte à un accompagnement sur mesure via un account manager, ainsi qu'à un soutien personnalisé tant en financement en localisation en recrutements, formation et accompagnement via une série de partenaires. Ces entreprises doivent toutefois disposer d'un plan de développement à trois ans démontrant un impact socio-économique important en Région bruxelloises.

En 2019, deux autres pass seront ajoutés: le pass "Back on Track" pour celles qui font face à des difficultés et veulent rebondir; et le pass Relay pour les entrepreneurs qui souhaitent passer le relai.

Le dispositif bénéficiera de l'apport d'une série d'acteurs publics de l'Economie, de l'Emploi et de l'investissement de la Région bruxelloise. Leur travail sera associé à celui de plusieurs acteurs privés dont de grandes entreprises telles que Deloitte, Eynovation, et KPMG, le Barreau de Bruxelles, la Chambre belge des Comptables ...

Didier Gosuin a souligné que la Région bruxelloise se révélait la plus dynamique sur le plan de la création d'entreprises. En 2017, Bruxelles en a enregistré 12.977 (11.924 créées en 2016) soit 3.600 de plus que le nombre de celles qui ont arrêté leurs activités l'an dernier (8.747).