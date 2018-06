Veviba se relance et devient Qualibeef

La famille Verbist a annoncé qu'elle quittait le management mais restera actionnaire. Elle "s'engage même à y réinjecter du capital et ouvre la porte à d'éventuels partenaires".

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avait conditionné l'octroi de l'agrément à la société à la condition que les experts de la Sogepa (Société wallonne de gestion et de participations) restent à la manoeuvre. "Ce sera effectivement le cas puisque Christian Kerkhofs, jusqu'ici interim manager, devient le CEO de la société", précise la RTBF. Le personnel de Veviba sera repris par Qualibeef.

En mars dernier, le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme et l'Afsca avaient retiré l'agrément de la société Veviba pour des infractions relatives à des falsifications des renseignements sur la date de congélation de la viande et à une non-conformité de plus de 50% des produits contrôlés.