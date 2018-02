Ventes et bénéfices en hausse pour UCB

UCB se réjouit d'une "dynamique de croissance positive" de ses produits de base et d'avoir atteint un an plus tôt que prévu le niveau de rentabilité souhaité (marge EBITDA récurent de plus de 30%).

Parmi les produits de base d'UCB, le Cimzia (immunologie) a vu ses ventes croître de 9% à 1,42 milliard d'euros, le Vimpat (traitement de l'épilepsie) atteignant des ventes proches du milliard (976 millions, +19%) et le Keppra (épilepsie) réalisant 778 millions (+8%).

Le produit des ventes nettes de Briviact, autorisé en 2016 pour les patients épileptiques, est passé de 18 millions en 2016 à 87 millions d'euros en 2017. Enfin, les ventes de Neupro, patch pour la maladie de Parkinson, se montent à 314 millions d'euros (+5%).

Pour 2018, UCB table sur une "progression continue de ses produits de base", ce qui devrait donner une chiffre d'affaires d'environ 4,5-4,6 milliards d'euros et un EBITDA récurrent de 1,3-1,4 milliard. Le bénéfice de base par action est quant à lui attendu à un niveau entre 4,30 et 4,70 euros d'après une moyenne prévue de 188 millions d'actions en circulation.

Le conseil d'administration propose le paiement d'un dividende brut de 1,18 euro par action, en hausse de 2,6%.